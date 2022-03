L’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, dopo WindTre, Tim e moltissimi altri operatori si è unita alla solidarietà mostrata verso l’Ucraina, attualmente in seria difficoltà.

L’operatore ha infatti deciso di regalare 100 Giga a tutti i propri clienti con nazionalità Ucraina per ben 30 giorni dal momento dell’attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile regala Giga ai cittadini con nazionalità Ucraina

Ecco le parole dell’operatore: “Kena esprime la propria solidarietà alla popolazione #ucraina. A partire da oggi, per i clienti di nazionalità ucraina saranno disponibili 100 GIGA gratis, validi per 30 giorni“. Tutti i clienti Kena coinvolti da tale iniziativa sono i clienti ucraini, che potranno attivare questa promozione rispondendo al messaggio SMS a loro dedicato.

Come anticipato precedentemente, la promozione gratuita prevede 100 Giga di traffico dati per 30 giorni, conteggiati a scatti anticipati di 1KB e con priorità rispetto a quelli inclusi eventualmente nell’offerta principale. La promo non prevede il rinnovo automatico, ma al contrario scade automaticamente dopo 30 giorni dall’attivazione. Per poter usufruire del traffico dati è necessario che il credito residuo della SIM Kena Mobile sia superiore a zero euro.

Ci teniamo a precisare che il cliente Kena può utilizzare la promo anche in Roaming negli altri Paesi dell’Unione Europea, ma sono previsti dei limiti di traffico dati come previsto dalla normativa. Ecco l’informativa pubblicata sul proprio sito ufficiale dall’operatore: “Per aderire è necessario rispondere SI all’SMS che Kena ha inviato a tutti i suoi Clienti con Codice Fiscale Ucraino. Per dubbi e info chiama il Servizio Assistenza Clienti 181“.