Una lunga serie di sconti speciali attende gli utenti che decideranno di affidarsi ad Esselunga per cercare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, recandosi in questi giorni nei negozi sparsi per il territorio nazionale.

Il volantino convince sin da subito con una lunga serie di riduzioni di prezzo, a piena disposizione di ogni singolo consumatore, senza limitazioni o vincoli particolari. Dovete ricordare, inoltre, che i prodotti sono distribuiti completamente no brand, ed anche con una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Esselunga da impazzire: ecco i nuovi sconti

Il volantino Esselunga fa impazzire gli utenti italiani, con l’offrire la possibilità di acquistare un eccellente Apple iPhone 12, ad un prezzo decisamente più basso del normale listino, poiché basteranno soli 799 euro per l’acquisto della variante che prevede 128GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile).

In alternativa si può consigliare l’acquisto di un modello decisamente più economico, stiamo parlando ovviamente di Xiaomi Redmi Note 8 2021, un dispositivo in vendita da poco più di un anno ormai, ma comunque ancora in grado di dire la sua, richiedendo all’utente un esborso finale che non va oltre i 200 euro. Tutte le offerte del volantino di Esselunga sono disponibili direttamente a questo indirizzo, in modo da essere sicuri di ricevere e scoprire i singoli prezzi, oltre che ottenere l’accesso alle promozioni. Non dimenticate, infine, che gli acquisti però dovranno essere necessariamente completati solo in negozio, non online.