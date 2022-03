Con MediaWolrd gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, infatti in questi giorni l’azienda ha lanciato una campagna promozionale veramente ricca di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, applicati su prodotti dalla qualità elevatissima.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo per milioni di clienti, data la possibilità di fruire dei medesimi sconti, sia online che in negozio, senza costi aggiuntivi di sorta, se non la spedizione diretta presso il proprio domicilio (in genere a pagamento, quindi da aggiungere al prezzo mostrato a schermo). Per il resto, le condizioni restano invariate, quindi parliamo di prodotti no brand con garanzia di 24 mesi.

MediaWorld, che offerte: nuovi prezzi bassi per tutti

Il volantino MediaWorld abbassa tutti i prezzi di vendita dei principali prodotti, arrivano infatti sconti molto interessanti sui migliori smartphone in circolazione. All’interno delle pagine della corrente campagna possiamo trovare top di gamma come Samsung Galaxy S22 Ultra a 1379 euro, Galaxy S21 5G a 798 euro o Apple iPhone 12 a 958 euro, ma anche soluzioni più economiche.

Tra queste annoveriamo chiaramente Galaxy A52 a 299 euro, Galaxy A12 a 139 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro, Find X3 Lite a 329 euro o Oppo A54 a 199 euro, per finire con Xiaomi 11T a 429 euro, Xiaomi 11T Pro a 599 euro, Redmi Note 10S a 229 euro, Redmi 10 a 149 euro o Redmi 9C a 169 euro. Le occasioni, attive fino al 9 marzo 2022, sono davvero moltissime, le potete scorrere nella loro interezza qui.