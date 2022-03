WindTre anche a marzo sceglie la strada della concorrenza diretta ad Iliad. Il provider arancione vuole essere alternativo rispetto al gestore francese che ha da poco reintrodotto nei suoi listini la proposta Giga 120. Per riuscire ad attirare sempre più pubblico, i tecnici di WindTre puntano su una ricaricabile senza precedenti, la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost anche a marzo

La WindTre Go Unlimited Star+ è probabilmente la migliore iniziativa nel campo della telefonia mobile nel mese di marzo. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno la possibilità di attivare questa tariffa all inclusive ai costi più bassi del mercato, costi inferiori anche su Iliad.

Il pacchetto previsto per i clienti prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche Giga senza limiti per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di attivare la WindTre Go Unlimited Star+ avranno inoltre ulteriori vantaggi. Il provider, infatti, prevede un costo bloccato almeno nel corso del primo semestre. In base alle nuove condizioni, quindi, il gestore si impegna a non applicare rimodulazioni unilaterali né sui prezzi né sulle soglie di consumi entro i sei mesi di distanza dall’attivazione dalla SIM.

Gli abbonati che sono interessati a questa promozione dovranno aggiungere una quota extra dal valore una tantum di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Necessaria la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.