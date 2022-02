Negli ultimi giorni sono emerse numerose segnalazioni sulla serie Google Pixel 7. Il primo set di rendering CAD è stato reso disponibile al pubblico pochi giorni fa. OnLeaks, un famoso leakster, ha rilasciato i render più recenti di Google Pixel 7. Secondo le foto, Google Pixel 7 mantiene di design del Google Pixel 6 di generazione precedente. Inoltre, la cover metallica e la cornice centrale della Google Camera del Pixel 7 sono realizzate in un unico pezzo.

Secondo OnLeaks, Google Pixel 7 avrà un display da -6,4 pollici con proporzioni 20:9. Questo smartphone includerà un chip Tensor di prossima generazione, le cui prestazioni non conosciamo ancora. Ci sarà una fotocamera selfie da 8 MP sulla parte anteriore e una doppia fotocamera principale da 50 MP sul retro. La capacità della batteria è inferiore a 5000 mAh, tuttavia non sono disponibili informazioni sulla capacità di ricarica.

Google Pixel 7 sarà presentato alla fine del 2022

Google Pixel 7 verrà spedito con il sistema operativo Android 13 preinstallato, rendendolo il primo telefono di punta del settore con il sistema Android 13 preinstallato. Il piano di aggiornamento di Google è stato spostato su un ciclo di 5 anni a partire dalla serie Pixel 6. Non sorprende che Google Pixel 7 riceverà 5 anni di supporto per l’aggiornamento del software quando verrà lanciato nell’ottobre 2022.

Secondo le specifiche, il Google Pixel 7 sarà più piccolo e sottile del Google Pixel 6 della generazione precedente. Inoltre, i precedenti rendering di Pixel 7 mostrano un sensore nella parte superiore del dispositivo. Secondo le fonti, assomiglia a un’antenna mmWave 5G. Resta da sapere se questa prossima serie ospiterà o meno un’antenna mmWave 5G.

In termini di design, la serie Pixel 7 è essenzialmente la stessa della serie Pixel 6. Entrambe le serie condividono una fotocamera frontale perforata, un bellissimo pannello frontale, uno scanner di impronte digitali sotto il display, una griglia dell’altoparlante, un connettore USB di tipo C, uno slot per schede SIM a sinistra e altre funzionalità.

Ora è troppo presto per trarre conclusioni sul design e le specifiche di questi dispositivi. Tuttavia, prevediamo che la serie Pixel 7 sarà disponibile nell’ottobre di quest’anno.