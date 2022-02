Proprio qualche giorno fa, l’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare il proprio piano PM Super Ricarica fino a nuova comunicazione. Il costo previsto dal piano è sempre pari a 2 euro mensili, con bundle dati incluso ogni mese.

PM Super Ricarica era stato prorogato fino allo scorso 26 febbraio 2022, continuando effettivamente a essere disponibile. Scopriamo insieme nei dettagli come funziona.

PosteMobile proroga il piano PM Super Ricarica a 2 euro al mese

Il piano tariffario rimane comunque disponibile in ufficio postale per tutti i nuovi clienti, sia quelli che richiedono un nuovo numero che coloro che richiedono la portabilità. Inoltre, come in precedenza, l’attivazione può essere effettuata anche dai già clienti PosteMobile. Con il piano PM Super Ricarica, le chiamate vengono tariffate a 18 centesimi di euro al minuto, mentre gli SMS a 18 centesimi di euro ciascuno.

Per consentire al cliente di navigare in internet, ogni mese è incluso un 1 Giga di traffico dati utilizzabile fino in tecnologia 4G+. Il Giga in questione corrisponde a 1024 credit, ciascuno dei quali viene scalato al raggiungimento di 1 MB di navigazione. Con questo piano tariffario, per il traffico voce non è presente scatto alla risposta e la tariffazione avviene a scatti anticipati di 60 secondi.

Il costo del piano, pari come già detto a 2 euro al mese, viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi lo stesso giorno di ogni mese. Per i nuovi clienti, il contributo di attivazione risulta gratuito, mentre il prezzo della SIM pari a 15 euro. Come già detto, PM Super Ricarica è disponibile anche per i già clienti dell’operatore, ma in questo caso bisogna sostenere un costo di cambio piano pari a 19 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.