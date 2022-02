ADO D30 non è la classica bici elettrica, o e-bike, di fascia bassa, è un prodotto dalle prestazioni incredibilmente elevate, che punta a soddisfare ogni utente con un’estrema attenzione al dettaglio, materiali di qualità e molto altro ancora.

ADO D30: una splendida e-bike ad altre prestazioni

Dopo avervi parlato di monopattino e e-bike Himo, oggi torniamo a raccontarvi di una bici elettrica di ADO di fascia alta. Il modello D30 è in vendita ad un prezzo di listino a partire da 1499 euro, in grado di catturare l’attenzione di utenti tra 18 e 55 anni (a prevalenza maschile).

I materiali sono di qualità assoluta, il telaio è in alluminio, con un cambi Shimano a 11 velocità. Nella parte anteriore sono stati inseriti ammortizzatori (dis)attivabili sia fisicamente sugli stessi, che tramite una semplice levetta presente sul manubrio; completa il setup un piccolo display LCD centrale, perfettamente visibile sotto la luce diretta del sole, che permette di controllare lo stato del prodotto stesso.

Il motore brushless è da 500W (al massimo), per una velocità non superiore a 25km/h, che porta la ADO D30 ad essere utilizzabile in due modi: come bicicletta completamente elettrica o a pedalata assistita. Dipendentemente dalla scelta effettuata, si avrà un consumo più o meno maggiore della batteria, un componente da 10.4AH, che porta ad una autonomia di 60 o 90 Km (si raggiungono i 90 km con pedalata assistita).

Le dimensioni non sono elevatissime, non è un prodotto ripiegabile su sé stesso, ha cerchi di 27,5 pollici, raggiungendo effettivamente 1800 x 640 x 1100 millimetri. Il suo peso effettivo è di 22 chilogrammi, mentre sulla sella potranno montare al massimo 120 Kg.

L’acquisto può essere tranquillamente effettuato dal sito ufficiale, con spedizione dal magazzino dislocato in Polonia, e ricezione presso il domicilio entro 10 giorni lavorativi. Essendo spedito dall’interno dell’Unione Europea, sono da considerarsi completamente assenti le spese doganali, l’ordine verrà evaso entro 3 giorni dalla ricezione.