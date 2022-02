Himo, azienda specializzata nei prodotti di mobilità elettrica, ha recentemente lanciato interessanti offerte su Geekbuying, in merito all’acquisto dei due prodotti di punta, Himo Z20 Max e Himo L2 Max, un e-bike pieghevole ed un monopattino, entrambi in vendita ad un prezzo decisamente concorrenziale. Scopriamoli assieme!

Himo Z20 Max: l’e-bike per tutti

Himo Z20 Max è la nuova e-bike pieghevole adatta a tutti, in vendita ad un prezzo di listino che si aggira attorno agli 800 euro, e caratterizzata da specifiche di assoluto rispetto per la categoria, tra cui appunto le dimensioni estremamente ridotte.

Il prodotto è infatti di 1470 x 610 x 1095 millimetri, con un peso di 21,6 Kg, ed in grado di sopportare fino a 100kg sul proprio telaio. Considerata la tipologia, è relativamente leggero, facilitando notevolmente il trasporto, grazie anche al suo essere completamente ripiegabile su sé stessa, potrà essere posizionata senza problemi nel bagagliaio di un auto.

1 su 4

L’Himo Z20 Max è davvero adatta a tutti, la stessa azienda la definisce pensata per un pubblico tra 18 e 55 anni, ed i primi dati di vendita dimostrano essere maggiormente apprezzata dal genere maschile (60%), contro il 40% del femminile, per piccoli spostamenti nel corso della routine quotidiana.

La Himo Z20 Max è a tutti gli effetti una e-bike con ruote da 20 pollici, cambio Shimano a 7 velocità, ed avvio tramite i pedali o l’acceleratore. Una delle sue caratteristiche più interessanti riguarda il duplice utilizzo: completamente elettrica (ovvero senza pedalare) ha una autonomia di circa 55 chilometri, con pedalata assistita, invece, questa sale fino a 80 chilometri.

Il motore è a 36V con una potenza in output di 250W, mentre la batteria al litio è da 10AH. Il prodotto è certificato CE da SGS Lab, con standard ENI17128: 2020. Eccellenti le performance su ogni superficie, grazie al doppio freno a disco (anteriore/posteriore), un motore ad alta-efficienza, cambi Shimano e grip assicurato.

Il prodotto può essere acquistato a 969 euro su Geekbuying, un’ottima offerta considerato che il prezzo di listino è di 1199 euro.

Himo L2 Max: un monopattino elettrico dalle ottime prestazioni

1 su 5

Himo L2 Max è invece un monopattino elettrico dalle ottime prestazioni, una volta ripiegato è anche assolutamente compatto, raggiungendo 1190 x 220 x 540 millimetri, mentre aperto non differisce da quanto siamo solitamente abituati a vedere, si aggira infatti attorno ai 1180 x 460 x 1215 millimetri, per una capacità di circa 150kg ed un suo peso di 18kg. Le ruote hanno un diametro di 10 pollici, con freno elettronico anteriore, mentre a disco nella parte posteriore.

Le prestazioni, come anticipato, sono molto interessanti, è infatti un prodotto con un motore elettrico da 300 watt, in grado di raggiungere i 25 Km/h, e di una eccellente batteria da 10.4AH. Questa garantisce un’ottima autonomia generale, permettendo di utilizzare il prodotto per al massimo 35 chilometri.

L’acquisto può essere effettuato dal sito ufficiale, ricordando che la spedizione verrà effettuata direttamente dal magazzino situato in Polonia, con ricezione della merce entro 10 giorni lavorativi, e senza spese doganali. Tutti gli ordini sono evasi entro 3 giorni dalla ricezione. Nell’eventualità di problemi, i centri di riparazione sono tutti dislocati in Europa, e la garanzia di 24 mesi coprirà ogni difetto di fabbrica conclamato.

Il prodotto può essere acquistato sempre su Geekbuying, ad un prezzo finale di soli 488 euro, un’ottima riduzione, in confronto ai 789 euro previsti di listino.