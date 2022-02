Ilad cerca di contribuire offrendo una riduzione tariffaria per il traffico voce verso l’Ucraina.

La riduzione Iliad in vigore da oggi verso l’Ucraina

La compagnia Telefonica, si rende protagonista di un gesto di vicinanza verso il popolo Ucraino in questo momento difficile di Guerra e terrore.

Iliad annuncia tramite un comunicato stampa di aver rimodulato al ribasso i costi per le telefonate verso l’Ucraina.

Il costo della tariffa, passa quindi dagli attuali 0,57 centesimi al minuto a 0,21€.

La riduzione è subito in vigore da data odierna e rimarrà attiva fino al 30 aprile.

Un operazione nobile, sicuramente apprezzata dagli utenti residenti in Italia, che hanno parenti nelle zone colpite dalla Guerra. In queste delicate situazioni dove si ha la necessità di rimanere in stretto contatto telefonico, le ripetute chiamate possono generare alti costi che in questo caso sono stati mitigati.

Secondo gli ultimi aggiornamenti anche Tim avrebbe aderito a un politica di ribasso verso le zone colpite a 0.10 centesimi di €. Per attivare la promozione agevolata, in maniera del tutto gratuita, occorrerà contattare il supporto Tim al numero 119 o utilizzare l’area clienti My Tim.

Come sappiamo, a partire da ieri all’alba, l’Ucraina si è svegliata in un clima di guerra surreale, attanagliata dalla truppe di Mosca, che hanno varcato i confini su più fronti. Un evento inaspettato, un’escalation militare con dei risvolti ancora da scoprire, ma che tutti si augurano posso terminare al più presto, per riportare la pace e la serenità al popolo Ucraino.

Sarebbe un buon gesto di vicinanza, se anche le altre compagnie di telecomunicazioni seguissero le orme di Iliad e Tim sulla diminuzione dei costi, almeno in questi giorni di grande tensione.

