Anonymous, il famoso gruppo Hacker internazionale ha appena sferrato un attacco alla Russia

Inaccessibile un sito di informazione

Sono le 2:00 precise, del 25 febbraio 2022 e Anonymous attraverso un tweet dichiara un cyber attacco contro la Russia.

Il sito Russia Tokay è Offline e risulta al momento inaccessibile.

Dalle nostre prove il sito di Breaking News risulta non raggiungibile o temporaneamente non disponibile.

In un Tweet pubblicato gli Hacker si rivolgono al presidente Russo: ”So, Putin is saying nothing will happen as long as Ukraine demilitarizes, the only problem here is THAT THEY’RE BEING INVADED how can demilitarize in a situation like that, Putin?”.

“Quindi, Putin hai dichiarato che non accadrà nulla finché l’Ucraina non si smilitarizzerà, l’unico problema qui è CHE SONO INVASI come possono smilitarizzare in una situazione del genere, Putin?”.

Una presa di posizione forte, che fa discutere su Twitter e nei social, di cui ancora non conosciamo i risvolti o le possibili conseguenze.

Anonymous in attività da oltre 19 anni

Il movimento venne fondato nel 2003, prende ispirazione dalla pratica di pubblicazione anonima di immagini e commenti su internet e più in generale su web. Il concetto, inteso come “identità condivisa”, è sviluppato nell’imageboard di lingua inglese 4chan dove il nickname “Anonymous” veniva assegnato ai visitatori che commentano senza identificarsi.

Gli utenti delle imageboard, dedicate soprattutto agli anime e ai manga, cominciarono ad identificare Anonymous con una persona reale.

Con il crescere della popolarità delle azioni dei frequentatori di 4chan si diffuse il meme di un collettivo di individui senza nome in lotta contro ingiustizie e poteri forti.