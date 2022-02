Pensioni: è arrivato il calendario per Marzo 2022 di Poste Italiane, ecco tutte le info

I titolari di libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Poste Evolution possono già prepararsi per ritirare presso Poste Italiane le pensioni di Marzo. Per questi il ritiro è iniziato il 23 Febbraio. Tutti coloro che invece la riceveranno in contanti presso il proprio ufficio postale di riferimento è disponibile un calendario da rispettare. Lo scopo è sempre lo stesso da due anni a questa parte: evitare assembramenti agli sportelli con conseguenti pagamenti “a scaglioni”.

Pensioni: quali sono i giorni in cui si può ritirare

Parlando della prima categoria, questi non dovranno fare altro che prelevare la somma in contanti presso uno degli 8mila Atm Postamat presenti in Italia, senza alcun bisogno di dirigersi nell’Ufficio Postale.

La seconda categoria invece, ovvero coloro che ricevono la pensione in contanti presso l’ufficio postale, dovrà rispettare una turnazione alfabetica. Cosa significa? La pensione verrà consegnata nei giorni prestabiliti in base alla prima lettera del proprio cognome. Qui di seguito il calendario completo:

cognomi dalla A alla B : mercoledì 23 febbraio;

: mercoledì 23 febbraio; cognomi dalla C alla D : giovedì 24 febbraio;

: giovedì 24 febbraio; cognomi dalla E alla K : venerdì 25 febbraio;

: venerdì 25 febbraio; cognomi dalla L alla O : sabato mattina 26 febbraio;

: sabato mattina 26 febbraio; cognomi dalla P alla R : lunedì 28 febbraio;

: lunedì 28 febbraio; cognomi dalla S alla Z: martedì 1° marzo.

ATTENZIONE: Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono di solito la pensione in contanti, hanno la possibilità di ricevere in maniera del tutto gratuita le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.