Può capitare che lo sportello Postamat non effettui il pagamento in contanti dopo che abbiamo concluso l’operazione. Cosa si dovrebbe fare in questo caso?

Decine di milioni di italiani dipendono dai provider e dalle carte di debito; questo grazie alla facilta’ d’uso e per i prezzi davvero bassi. In sostanza la carta più utilizzata è proprio la Postepay, sia Commonplace che Evolution, adottata dalla carta Banco Posta.

Chi ha una carta Poste munita di IBAN, poi, avrà anche l’accredito dello stipendio o della pensione. Ciò che tutte le carte da gioco hanno in comune, tuttavia, è che è possibile prelevare denaro allo sportello Postamat.

Il prelievo di denaro allo sportello di Poste Italiane è un’operazione semplicissima alla portata di tutti i cittadini, giovani o pensionati che si sentono più sicuri a tenere i propri risparmi su un conto piuttosto che in contanti. Indipendentemente dalla comodità d’uso, in alcune circostanze il prelievo di denaro da un bancomat può causare alcune complicazioni.

Ecco come recuperare il denaro in caso di guasto

È proprio questo il caso per cui, dopo aver inserito la nostra carta, inserito il codice PIN e inserito la quantità che desideriamo prelevare, lo sportello Postamat non trova denaro, nemmeno dopo aver trascorso i canonici 30 secondi. La prima cosa da fare in questo caso è non farsi prendere dal panico, è molto probabile che si tratti di un Postamat danneggiato.

In caso di mancato pagamento di denaro, è possibile richiedere il riaccredito delle somme al luogo di pubblicazione, segnalando quanto avvenuto. Questi ultimi procederanno ad attivare i controlli obbligatori con la postazione pubblica che gestisce l’ATM e a restituire le somme addebitate nel caso in cui scoprano l’esatto mancato pagamento.