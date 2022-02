IPTV: vero dramma, beccati 500 mila utenti e multati con 1000 euro

Vi siete mai chiesti per quale motivo state utilizzando un abbonamento illegale per seguire la pay TV? Le IPTV e la pirateria in generale possono sembrare molto comode sotto un certo punto di vista che è chiaramente quello economico, ma portatrici di problematiche enormi. Pagare solo 10 € al mese per avere il meglio di ogni piattaforma e di ogni licenziatario risulta una grande comodità, soprattutto su una semplice applicazione su smart TV. Nel momento in cui però dovesse intervenire la Guardia di Finanza, i problemi sarebbero enormi. Stiamo parlando di multe e denunce penali, soprattutto quando si tratta di perseguire coloro che vendono il servizio.

IPTV: ancora una grande scoperta in Campania, bloccati 550.000 utenti

La pirateria capitola ancora una volta: la Guardia di Finanza scopre una piattaforma in Campania da mezzo milione di utenti. Questi erano tutti sotto l’ala protettrice di una piattaforma meglio nota con il nome di CyberGroup, la quale è stata prontamente chiusa. Ora tutti saranno multati per almeno 1000 €.

Sarà punito quel gruppo di persone che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.