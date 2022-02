IPTV, ancora problemi: mezzo milione di utenti multati dalla Guardia di Finanza

L’IPTV può essere motivo di risparmio per molte persone ma anche motivo di tanti pensieri. Secondo quanto riportato infatti anche questa volta diversi utenti si ritroveranno in netta difficoltà visto che dovranno fronteggiare la legge.

IPTV: la Guardia di Finanza interviene e becca mezzo milione di persone, sono 20 gli indagati

La moglie di finanza riesci ancora una volta a beccare ben mezzo milione di persone tutte in Campania sotto il nome di un’unica piattaforma nota come CyberGroup.

L’intero sistema messo in piedi dalle persone che lo hanno ideato, avrebbe portato a fatturare milioni di euro tanto che il proprietario, un 25 enne, risiedeva a Dubai. Ora ci sono 20 persone nel registro degli indagati mentre tutti i clienti potrebbero ricevere una multa a partire da 1000 €.

Come descrive la legge, viene punita la persona che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.