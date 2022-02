Covid: addio alle mascherine ma il Green Pass non sarà abolito

La tanto attesa decisione è ormai arrivata più di 10 giorni fa e sicuramente è stata bene accolta da tutti i cittadini italiani. Stiamo parlando dell’addio ufficiale alle mascherine, il quale è diventato effettivo proprio durante lo scorso 11 febbraio all’aperto. Non bisognerà quindi più indossare il celebre dispositivo di sicurezza mentre si è in strada, ma al momento solo al chiuso. Dal prossimo 28 febbraio sarà la volta anche dei cittadini campani, i quali hanno ricevuto una proroga del divieto dal loro governatore.

Si discuteva però tanto in questi giorni riguardo ad un’altra questione fondamentale, ovvero il certificato verde. Quello che prende il nome di Green pass che ormai tutti sono vincolati ad avere, potrebbe essere prorogato ancora. L’obiettivo del governo infatti al momento è quello di non abolire il certificato, il quale potrebbe tornare ancora utile per tanto tempo.

Green pass: ecco qual è l’idea del governo in merito alla proroga del certificato verde

Queste le parole da parte del ministro della Salute Walter Ricciardi che è intervenuto a Zona Bianca:

“È opportuno tenere il Green pass ancora per un periodo di tempo prolungato, almeno fino al prossimo inverno“.

Questo e poi le parole da parte di Roberto Speranza:

“Sicuramente la situazione è in enorme miglioramento e continuerà ad andare bene. Avremo una buona primavera e un’ottima estate, ma dobbiamo capire che il virus c’è ancora. Non dobbiamo commettere gli stessi errori del passato. È chiaro che possiamo fare praticamente tutto, ma in condizioni di sicurezza. Vaccinazione e Green pass sono i nostri strumenti per questo”.