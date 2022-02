Green Pass: dopo l'addio alle mascherine, il Governo pensa all'abolizione

È arrivata la data più attesa degli ultimi mesi, ovvero quell’11 febbraio che ha portato via l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Molte persone hanno potuto beneficiare quindi di questa nuova modifica alle restrizioni, tranne i cittadini della Campania che dovranno aspettare il prossimo 28 febbraio.

Ora tutti aspettano il prossimo step già parlano di abolizione del Green Pass, il quale ovviamente non potrà essere per il momento tolto di mezzo come si sperava. Il governo sembra infatti improntato ad una proroga del certificato verde, il quale comunque potrebbe non durare per sempre.

Covid: Il Green pass non sarà abolito per il momento, intanto cessa lo stato di emergenza

In molti vorrebbero l’abolizione del green pass, ma al momento si va verso una proroga. Quello che sarà annullato sarà lo stato di emergenza dal prossimo 31 marzo. Si passerà prima per l’abolizione delle mascherine al chiuso, cosa per la quale i cittadini premono molto.

Queste le parole da parte del ministro della Salute Walter Ricciardi che è intervenuto a Zona Bianca:

“È opportuno tenere il Green pass ancora per un periodo di tempo prolungato, almeno fino al prossimo inverno“.

Questo e poi le parole da parte di Roberto Speranza:

“Sicuramente la situazione è in enorme miglioramento e continuerà ad andare bene. Avremo una buona primavera e un’ottima estate, ma dobbiamo capire che il virus c’è ancora. Non dobbiamo commettere gli stessi errori del passato. È chiaro che possiamo fare praticamente tutto, ma in condizioni di sicurezza. Vaccinazione e Green pass sono i nostri strumenti per questo”.