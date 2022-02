I migliori prodotti sono fortemente scontati da MediaWorld, con gli sconti attivati all’interno del volantino, infatti, sarà possibile approfittare di alcune delle riduzioni più interessanti mai viste nell’ultimo periodo, le quali promettono anche un risparmio davvero incredibile.

Per avere la certezza di spendere poco da MediaWorld, dovete comunque sapere che gli acquisti possono essere effettuati anche online sul sito ufficiale, in questo modo tutti potranno approfittare delle riduzioni, ricevendo in cambio la merce direttamente al proprio domicilio (in alcune occasioni però con un piccolo sovrapprezzo).

MediaWorld: questi sconti sono davvero da primato

Da MediaWorld gli utenti sono sicuri di trovare una campagna promozionale assolutamente invitante, se non le migliori del periodo. Fino al 27 febbraio, sono infatti stati scontati oltre 106 modelli di smartphone (contando anche colorazioni differenti), a prezzi complessivamente abbordabili.

I migliori sono Apple iPhone 12 a 739 euro, Xiaomi redmi Note 10 Pro a 269 euro, Apple iPhone 13 a 939 euro, Samsung Galaxy Z Flip3 a 1049 euro, Xiaomi 11T a 429 euro, Oppo Find X3 pro a 749 euro, Galaxy A22 a 179 euro, Oppo A74 a 219 euro, Xiaomi 11T Pro a 599 euro o anche un eccellente Samsung Galaxy S21 a 599 euro. Volendo ridurre al massimo la spesa finale, ecco arrivare Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, Oppo Reno6 Pro a 599 euro, Galaxy A12 a 159 euro, TCL 20Y a 137 euro, Oppo Reno6 a 429 euro, Wiko Y62 a 69 euro o Realme 8i a 179 euro.

Le occasioni attivate da MediaWorld non terminano qui, se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi comunque che è necessario aprire quanto prima le pagine che trovate inserite al seguente link.