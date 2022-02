Gli smartphone sono al centro della nuova campagna promozionale di Euronics, la quale riesce a promettere all’utente un risparmio notevole su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dalla categoria merceologica di interesse.

Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto semplice, per avere la certezza di risparmiare, è comunque importante ricordare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio, in particolar modo di proprietà del socio Euronics Nova, entro la data di scadenza del volantino. In caso contrario, i prezzi potrebbero essere differenti.

Euronics: nuove offerte con tantissimi sconti per tutti

Con il nuovo volantino Euronics gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani una campagna promozionale davvero di tutto rispetto, pensata appositamente per spingere all’acquisto ad esempio di smartphone Samsung, a prezzi ridottissimi rispetto al listino originario.

Il top di gamma coinvolto non è un Galaxy S21 o S22, ma l’ultimo Galaxy S21 FE, il quale addirittura viene proposto al prezzo finale di soli 599 euro, una cifra veramente ridottissima se confrontata con l’attuale listino di praticamente 800 euro. Se questa fosse ancora troppo elevata per i vostri standard, sarà possibile affidarsi al modello appena precedente, il Galaxy S20 FE, pagandolo 379 euro, oppure uno a scelta tra Galaxy A52 e Galaxy A12. Le alternative del volantino Euronics sono moltissime, e spaziano anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti; per ogni altro dettaglio in merito, non dovete fare altro che premere direttamente questo link.