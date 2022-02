Realme ha finalmente presentato la sua serie Realme 9 Pro all’inizio di questa settimana. Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ sono arrivati ​​sul mercato, unendosi al Realme 9i precedentemente rilasciato. L’azienda ha sostituito il chipset all’interno di questo portatile per la prima volta in due anni. Tuttavia, includeva alcune funzioni e modifiche utili. Realme 9 Pro+ sarà disponibile in una Limited Free Fire Edition.

Naturalmente, questo tipo non piacerà alle persone che disprezzano il popolare gioco battle royale. Poco dopo l’introduzione di Realme 9 Pro+, l’azienda ha presentato l’edizione dedicata Free Fire. Sfortunatamente, l’articolo non è ancora disponibile per l’acquisto e non ci sono molte informazioni disponibili su ciò che porterà questa variante. In ogni caso, sarà presente una verniciatura in giallo e un tema esclusivo per la Realme UI 3.0.

Realme 9 Pro+ potrebbe essere limitato in Cina

Prevediamo che il telefono sarà simile alla colorazione “Bumblebee” “Racing Yellow” introdotta con il Realme GT 5G. A parte l’aspetto distinto, le specifiche di Realme 9 Pro+ Free Fire Edition dovrebbero essere identiche a quelle dell’edizione originale. Realme 9 Pro+ è dotato di un display Super AMOLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione Full HD+. Il pannello include uno scanner di impronte digitali in-display e può leggere i dati sulla frequenza cardiaca.

Lo smartphone è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 920, che presenta due core ARM Cortex-A78 con clock fino a 2,5 GHz. Il device include il Mali-G68 MC4, che dovrebbe essere sufficiente per i giochi impegnativi. Il dispositivo può ospitare fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Non sappiamo se questa variante sarà limitata alla Cina o se sarà disponibile in altre aree.