Nubia si è nuovamente superato con il rilascio della serie RedMagic 7, riempiendo i suoi ultimi smartphone da gioco con grande potenza. Il device ha un display AMOLED FHD+ da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz per tempi di reazione di gioco ultra rapidi. Ci sono anche due trigger per migliorare la tua esperienza di gioco.

Il RedMagic 7 Pro ha le stesse dimensioni del display del RedMagic 7 ma una frequenza di aggiornamento più lenta di 120 Hz. Il compromesso è una frequenza di campionamento del tocco più rapida di 960 Hz. Il Pro ha anche una batteria più grande da 5.000 mAh con ricarica da 135 W, che può riempire la batteria in soli 15 minuti. Il RedMagic 7 ha una batteria da 4.500 mAh e una potenza di ricarica di 120 W. Entrambi i telefoni vengono forniti con caricabatterie da 165 W.

RedMagic 7 Pro sarà rilasciato a breve

RedMagic 7 Pro è l’ultimo modello Android dotato di una fotocamera sotto il display, che sta diventando sempre più popolare con dispositivi come il Galaxy Z Fold 3. Poiché non c’è notch o perforazione visibile, i giocatori dovrebbero avere un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Entrambi i telefoni sono alimentati dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 e dal “Red Core 1” di Nubia, un chip di gioco autonomo dedicato al miglioramento di funzionalità come musica, effetti di luce e feedback tattile. Entrambi eseguono RedMagic OS 5, che è basato su Android 12, e presenta miglioramenti a livello di sistema per migliorare cose come la configurazione e la velocità di avvio, oltre a un rendering migliore per un frame rate costante durante il gioco.

La serie RedMagic 7 sarà disponibile in Cina il 21 febbraio, con modelli da 8 GB/128 GB e 12 GB/256 GB per il modello normale e opzioni da 12 GB/128 GB, 12 GB, 256 GB e 18 GB/1 TB per RedMagic 7 Pro. Secondo Nubia, i telefoni saranno disponibili a livello internazionale il 22 febbraio.