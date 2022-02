I prezzi più bassi sono direttamente da Bennet, grazie all’ultimo volantino dell’azienda, infatti, gli utenti hanno la magica opportunità di scoprire i migliori prezzi in circolazione, pagandoli decisamente meno di quanto avreste effettivamente mai pensato.

Tutte le riduzioni che potrete trovare elencate nella sottostante campagna promozionale, sono da considerarsi valide ovunque in Italia, con l’inclusione di ogni punto vendita, senza differenze regionali o territoriali. In parallelo, è bene ricordare che i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia di 2 anni, ed anche nella loro solita variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Bennet: offerte a più non posso con tantissimi sconti speciali

Grazie al nuovo volantino Bennet, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a numerosi smartphone di fascia media, a prezzi decisamente ridotti rispetto al listino originario. Il modello più interessante è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, disponibile sul mercato dal 2021, viene proposto nel periodo al prezzo finale di soli 399 euro, una cifra più che accettabile se considerata la qualità generale del prodotto in sé.

In alternativa consigliamo l’acquisto del Samsung Galaxy A12, questi viene proposto alla modica cifra di soli 169 euro, ed è a tutti gli effetti una delle migliori, proprio per il rapporto qualità/prezzo garantito al consumatore finale. I dettagli dell’ottimo volantino sono disponibili direttamente qui, ricordando ad ogni modo che gli acquisti potranno essere completati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.