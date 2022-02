Il volantino Comet raccoglie al proprio interno tutte le migliori offerte delle ultime settimane, proponendo al consumatore finale un risparmio decisamente importante, il quale punta a permettere l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

La campagna promozionale, in netto contrasto con quanto vediamo ad esempio da Euronics, non presenta vincoli o limitazioni particolari. Gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio sul territorio, con l’aggiunta della piena disponibilità diretta sul sito ufficiale; gli utenti che sceglieranno di intraprendere tale strada, lo ricordiamo, potranno anche ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio.

Comet: la nuova campagna promozionale è assurda

Comet da spavento con il nuovissimo volantino, che punta a far risparmiare più utenti possibili, anche nel momento in cui si dovesse decidere di mettere mano al portafoglio per acquistare un top di gamma. I modelli di punta dell’intera campagna promozionale sono infatti galaxy S21 FE o Galaxy Z Flip 3, in vendita rispettivamente a 599 e 799 euro, come anche l’incredibile Apple iPhone 13, il cui prezzo finale non va oltre gli 829 euro.

Il volantino è ad ogni modo veramente ricco di offerte e di sconti molto interessanti, rientrando entro una fascia di prezzo complessivamente accettabile, ed accessibile, potrete anche pensare di raggiungere Redmi Note 10S, Oppo Find X3 Lite, Redmi Note 10 Pro, Redmi 9AT o similari. Tutte le riduzioni sono elencate direttamente a questo indirizzo, in modo da avere la possibilità di scorrere le migliori offerte del momento.