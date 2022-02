Il nuovissimo Xiaomi 12, che dovrebbe debuttare tra non molto anche in Europa è molto atteso da tutti gli utenti e, negli ultimi giorni, MySmartPlace ha pubblicato in anteprima alcune caratteristiche.

Con caratteristiche intendiamo le specifiche tecniche ed i prezzi a cui sarà proposto il nuovo smartphone del colosso cinese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12 Global: ecco caratteristiche e prezzo

La versione di punta, ovvero Xiaomi 12 Pro, costerà tra i 1.000 ed i 1.200 euro, Xiaomi 12, invece, avrà un costo compreso tra 800 e 900 euro. Il più “economico” sarà il 12X, con un prezzo di vendita tra 600 e 700 euro. Infine, per quanto riguarda le opzioni di colore, tutti e tre i telefoni saranno disponibili in blu, grigio e viola. Il modello base monterà uno schermo da 6,28″ AMOLED FullHD+ con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore avrà tre sensori rispettivamente fa 50 e 13 megapixel, al momento il teleobiettivo è ancora sconosciuto. Batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 Watt.

Il modello Pro monterà invece uno schermo da 6,73″ AMOLED 2K+ E5, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 con 8/12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. In questo caso i sensori sono tutti e tre da 50 megapixel, il frontale invece da 32 megapixel. Batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida a 120 Watt.

Infine, il modello 12X, monta uno schermo da 6,28″ AMOLED FullHD+, processore Qualcomm Snapdragon 870 5G con 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Le fotocamere posteriori montano sensori da 50 megapixel la principale, 13 megapixel il grandangolo e 5 megapixel il macro. Fotocamera anteriore da 32 megapixel e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 Watt.