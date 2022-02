Uno dei metodi maggiormente utilizzati in quest’ultimo periodo dai vari truffatori e cybercriminali sono gli SMS phishing. Con l’invio di questi messaggi, infatti, i truffatori cercano di far cadere in trappola le proprie vittime, facendo rivelare informazioni personali come e-mail, numero di cellulare e perfino i dati dei conti bancari. In questi ultimi giorni, in particolare, sta circolando una nuova truffa smishing riguardante dei presunti Green Pass clonati.

Green Pass clonati: la nuova truffa che si sta aggirando tra gli utenti con falsi SMS

Abbiamo già detto che i truffatori utilizzano molto spesso gli SMS per mettere in atto le proprie malefatte. Nel corso degli ultimi giorni, sta circolando una nuova truffa riguardante dei presunti Green Pass clonati. Nello specifico, gli utenti malcapitati hanno segnalato l’arrivo di strani SMS apparentemente provenienti dal Ministero della Salute. Con questi messaggi, gli utenti vengono per l’appunto avvertiti che il proprio Green Pass è stato clonato e che per evitare il blocco è necessario verificare la propria identità. Dopo di che, gli utenti vengono invitati a seguire un link dove inserire i propri dati personali.

“La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su dgcgov.valid-utenza.com”.

Come ben sappiamo, però, è proprio attraverso questi link che i truffatori riescono a rubare letteralmente i dati personali degli utenti. Bisogna dunque prestare la massima attenzione. In questo periodo, infatti, capita di ricevere realmente dei messaggi dal Ministero della Salute in seguito a vaccinazioni o a tamponi fatti per attivare la certificazione verde e, di conseguenza, c’è purtroppo il rischio di incappare in questa truffa.