MediaTek ha introdotto lo straordinario processore di punta Dimensity 9000 alla fine dello scorso anno. Inoltre, la serie Dimensity 8000 è stata presentata in anteprima dall’azienda. La serie Dimensity 8000 si posiziona come una CPU di punta di fascia bassa. Questo chip supera i processori di fascia media superiore ma non è all’altezza dei più grandi processori di punta. Le prestazioni della serie Dimensity 8000 sono state finalmente rivelate oggi. Gli smartphone con Dimensity 9000 saranno disponibili a breve, secondo il famoso leakster Weibo @DCS.

Inoltre, ci saranno distinzioni alte e basse nella serie Dimensity 8000.. In termini di prestazioni, la sua valutazione AnTuTu è ora pari a 820.000. Ciò indica che supera il predecessore dello Snapdragon 8 Gen1, lo Snapdragon 888. Sebbene l’efficienza energetica del Dimensity 9000 sia una delle sue principali caratteristiche di vendita, è improbabile che il Dimensity 8000 goda dello stesso lusso.

Dimensity 8000 è leggermente superiore allo Snapdragon 888

Gli smartphone Snapdragon 888 hanno circa 800.000 punti in esecuzione su AnTuTu. Ciò dimostra che la serie Dimensity 8000 è leggermente superiore. Allo stesso tempo, lo Snapdragon 888 è soprannominato “Fire Dragon”. La questione delle alte temperature è stata a lungo fonte di costernazione per i produttori e gli utenti di telefoni cellulari. L’ultima generazione di Snapdragon 8 non risolve completamente questo problema. Ciò significa che i produttori di smartphone dovranno riflettere a lungo e intensamente su come affrontare il problema.

Fin dal suo debutto, MediaTek Dimensity 9000 ha puntato sul basso consumo energetico e sulla buona efficienza energetica. La serie Dimensity 8000 non farà eccezione, ma non sarà all’altezza della Dimensity 9000. Ad oggi, produttori come Oppo, Xiaomi, Vivo, Honor e altri hanno confermato che adotteranno il Dimensity 9000. Al momento, non sappiamo quali modelli di questi marchi utilizzeranno i chip Dimensity.