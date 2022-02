Con il lancio di OnePlus 10 Pro nel 2022, OnePlus ha dato il via al 2022. La variante Pro, che presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, è stata la prima ad arrivare e sarà affiancata dalle edizioni standard e R nel prossimo futuro. Nel frattempo, OnePlus dà il via alla stagione 2022 per la serie OnePlus Nord. Sorprendentemente, non inizierà con OnePlus Nord 3 o l’atteso aggiornamento di OnePlus Nord 2. Piuttosto, la società rilascerà un seguito del Nord CE, semplicemente intitolato OnePlus Nord CE 2 5G.

Il OnePlus Nord CE 5G è stato inizialmente rilasciato come aggiornamento incrementale del OnePlus Nord. Il dispositivo presentava lo stesso design del Nord originale, ma aveva uno Snapdragon 750G leggermente inferiore, che era più lento dello Snapdragon 765G del Nord originale. Lo smartphone è stato presumibilmente ben accolto e, di conseguenza, OnePlus sta pianificando un sequel.

OnePlus Nord CE 2 5G sarà presentato a breve

La famiglia OnePlus Nord accoglierà un nuovo membro già dal 17 febbraio. OnePlus Nord CE 5G avrà una tripla fotocamera da 64 MP con miglioramenti dell’IA. Come di consueto, OnePlus Nord CE 5G avrà solo tre fotocamere. Il sistema a tripla fotocamera includerebbe un sensore da 64 MP, anche se l’azienda non ha rivelato quale. Visto il silenzio dell’azienda, scommetteremmo su una telecamera OmniVion. In ogni caso, ci saranno numerosi miglioramenti software per migliorare le immagini e fornire prestazioni d’immagine eccezionali. Le specifiche delle altre fotocamere sono sconosciute.

Il SoC MediaTek Dimensity 900 è tra le altre caratteristiche verificate di OnePlus Nord CE 2 5G. Ha due processori ARM Cortex-A78 ed è basato su un processo a 6 nm. Sono inclusi anche una porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Sorprendentemente, il telefono includerà la ricarica SuperVOOC da 65 W, anche se la capacità della batteria è sconosciuta.

Il dispositivo includerà anche uno slot per schede micro SD dedicato per un’espansione di archiviazione fino a 1 TB.