Grandi rischi e pericoli si nascondono in maniera subdola sulle conversazioni di WhatsApp. Nel corso di queste settimane, la piattaforma di messaggistica continua a presentare ai lettori e agli iscritti una serie di comunicazioni del tutto fuorvianti sul tema Covid. Una particolare classe di questi messaggi fasulli riguarda la vaccinazione.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

Al netto di numeri che parlano di una campagna di vaccinazione ben seguita dagli italiani, su WhatsApp si moltiplicano i messaggi allarmanti relativi ai farmaci di Pfizer o Moderna. La tendenza delle fake news sui vaccini è aumentata in chat da quanto è stato introdotto l’obbligo per tutti i cittadini over 50.

Gli hacker, per attirare l’attenzione dei lettori, tendono a presentare alcune comunicazioni del tutto fuorvianti, come la mancata corrispondenza dei vaccini Pfizer e Moderna con le varianti Delta ed Omicron e la presenza di effetti collaterali a lungo termine per la stessa vaccinazione.

La comunità scientifica, nel corso dei mesi e delle settimane passate, ha accertato la falsità di queste notizie. Su riviste autorevoli come New England Journal of Medicine e Lancet, le fake news condivisi su gruppi e catene di WhatsApp sono state prontamente smentite.

Per quanto concerne gli effetti collaterali gravi, lo scenario oggi può essere del tutto archiviato considerati i numeri di massa della vaccinazione su scala globale. Piccole incertezze restano per la copertura dei vaccini con la variante Omicron, ma i dati evidenziano che le terze dosi booster rappresentano un argine anche per la nuova mutazione del virus.