Le Sony LinkBud sono caratterizzate da un corpo ad anello davvero unico, un po’ come una piccola ciambella, che gli consente di far letteralmente esplodere la musica nelle orecchie senza privarti di poter sentire i rumori ambientali che ti circondano.

Questo è un concetto innovativo poiché la maggior parte dei rivali di Sony, inclusa Apple con le popolare AirPods Pro, cerca di bloccare attivamente il rumore di fondo, tramite la cancellazione attiva, non consentendoti di percepire ciò che hai intorno.

Tuttavia, Sony afferma di aver adottato questo approccio opposto nel tentativo di consentirci di indossare gli auricolari tutto il giorno, senza preoccuparsi di non sentire il nostro collega in ufficio o i dettagli sul nostro volo annunciati in un aeroporto. Puoi anche avere una conversazione completa con gli amici mentre li indossi, ascoltando quindi la musica allo stesso tempo.

Una esperienza senza compromessi