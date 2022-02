L’acquisizione di Bungie, da parte di Sony, ”potrebbe” sembrare una risposta di forza all’acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Sony: battaglia a colpi di acquisizioni?

Dopo l’acquisto di Activision, da parte di Microsoft per 68 miliardi di dollari, Sony sembrerebbe non voler rimanere in disparte a guardare, passando al contrattacco con un annuncio che ha mandato i fan in visibilio.

Jim Ryan, Ceo di Sony, annuncia di aver concluso la trattativa per annettere Bungie alla grande famiglia Playstation.

Un affare, che potrebbe sembrare un atto di forza in risposta a Microsoft, con l’intento di non voler rimanere secondi a nessuno.

D’altronde da quando esistono Playstation e Xbox è sempre stata una battaglia a colpi di esclusive e di prestazioni delle console, per non parlare dei fanclub sui social, talmente schierati e devoti alla loro preferenza da far invidia agli Ultras del calcio.

I dettagli dell’acquisizione

Bungie ha dato vita a famosissimi giochi, che ci hanno tenuto tante ore incollati allo schermo, come Halo e Destiny.

Sony ha specificato che Bungie rimarrà comunque una studio multi piattaforma e non di esclusiva Playstation, quindi con la possibilità di auto pubblicare giochi e destinarli ad ogni tipo di giocatore.

L’accordo pare essersi chiuso per la cifra di 3,6 miliardi di dollari.

Su Twitter, Microsoft ha pubblicato un post dove si è complimentata con Sony per l’ottimo acquisto.

Entusiasta anche il capo dei Playstation Studios Hermen Hulst, che ha commentato: ”Credo che l’annessione di Bungie, nella Playstation family, aumenterà le capacità nostre e di entrambe di realizzare la visione di espansione dei nostri giochi a milioni di persone, in quanto questo è sempre stato il nostro obbiettivo primario.”

Nel frattempo sui social, gli utenti sono tornati a chiedere a gran voce che Konami entri a far parte del gruppo Sony. Chissà quali sorprese ci riserverà il futuro.