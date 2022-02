I prezzi da mediaworld sono assolutamente in caduta libera, grazie al volantino che tutti stavano effettivamente aspettando, al cui interno si possono scovare ottime occasioni per risparmiare, anche nel momento in cui si volessero acquistare smartphone di ultima generazione.

Il volantino convince assolutamente tutti gli utenti con una campagna promozionale ampiamente disponibile sul territorio nazionale, dovete infatti sapere che gli acquisti sono effettuabili praticamente ovunque, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo caso, tuttavia, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione, aggiungendole alla cifra mostrata effettivamente a schermo.

MediaWorld: tutte le offerte che stavamo aspettando

Le migliori offerte del volantino MediaWorld sono a disposizione di tutti gli utenti, e toccano le più svariate categorie merceologiche dell’elettronica generale. Focalizzando la nostra attenzione sul mondo della telefonia mobile, notiamo la presenza di un buon numero di sconti legati alla fascia intermedia, ovvero prodotti in vendita a non più di 300 euro.

I modelli in questione sono capitanati dall’ottimo Realme GT Master Edition, un dispositivo caratterizzato da un’attenzione al design superiore alle aspettative, e comunque discrete prestazioni per una spesa finale di 279 euro. Non mancano anche modelli ancora più economici, come Xiaomi Redmi 9AT, Galaxy A12, Wiko Power U10, Power U20, Wiko Y82 o similari.

Per scoprire e conoscere da vicino le varie offerte del volantino di Mediaworld, ricordatevi comunque che le nuove promozioni sono visionabili in esclusiva sul sito ufficiale, il quale promette un risparmio speciale.