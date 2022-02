Google ha affermato oggi che i nuovi tag di ricerca sono ora disponibili come aggiornamento di prova su Google Drive. Ti consente di perfezionare i risultati di ricerca quando cerchi file specifici archiviati in Drive, come puoi immaginare. Questa funzione accelera il processo di ricerca rimuovendo i risultati irrilevanti dall’equazione.

Solo dopo aver inserito la query iniziale vengono visualizzati i chip di ricerca. Sopra l’elenco dei risultati, puoi utilizzare vari chip per restringere ulteriormente la tua ricerca. È anche possibile utilizzare più chip contemporaneamente. Tra i criteri disponibili figurano la posizione del file, il tipo di allegato, le persone, la data dell’ultima modifica di un file e le attività.

Google Drive perfeziona la ricerca dei file

La procedura aiuta a garantire che i risultati siano il più vicino possibile alla tua richiesta. Tutti i livelli dell’area di lavoro hanno accesso ai chip di ricerca delle unità. Sui migliori laptop, puoi filtrare i risultati della tua ricerca, ma non è chiaro se puoi fare lo stesso su Android. Vale la pena notare che l’app Android di Gmail ha ricevuto chip di ricerca a settembre, quindi funzionalità simili per la versione mobile di Drive non sono fuori questione.

Secondo Google, il programma beta sarà offerto ai domini nelle prossime settimane. Se sei un utente finale qualificato, puoi anche partecipare al programma beta. Se vieni accettato, avrai accesso ai chip nei gruppi di Google che ti sono stati forniti al momento della registrazione.

Google ha annunciato che i chip di ricerca sono ora generalmente disponibili, il che significa che non è più necessario iscriversi alla versione beta per godere della nuova funzione.