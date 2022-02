Samsung ha aggiornato la sua gamma di punta Galaxy S e ora è il momento di affrontare una delle serie più popolari: il Galaxy A. È riuscito a rilasciare il Galaxy A03 e il Galaxy A13 alla fine dello scorso anno, ma la maggior parte dei modelli della famiglia sono ancora in attesa di aggiornamenti. Finora, abbiamo sentito molto parlare dei prodotti Samsung Galaxy A33, Galaxy A53 e Galaxy A73 in arrivo.

Tuttavia, molti utenti attendono il Samsung Galaxy A23. Le grafiche dello smartphone, che sono state caricate in rete dal noto network insider @OnLeaks, ne sono state la causa. Il design esatto degli smartphone Galaxy A è stato scelto per il Samsung Galaxy A23. Ci riferiamo ai fori nell’unità fotocamera principale, che sono comuni in altri modelli del marchio. Pertanto, in termini di design, il Galaxy A23 è paragonabile al Galaxy A52 / A53 e al Galaxy A72 / A73, che condividono una fotocamera posteriore simile. Nella confezione possono essere inclusi sensori da 50 MP, 8 MP e una coppia di moduli da 2 MP ciascuno.

Galaxy A23 potrebbe arrivare presto

Tuttavia, non aspettarti di vedere nulla di unico sul pannello frontale. Le cornici che circondano il perimetro del display sono piccole ma evidenti. La fotocamera frontale è nascosta da un taglio a goccia nella parte superiore centrale dello schermo. La diagonale dello schermo dovrebbe essere di 6,6 pollici con una risoluzione FullHD Plus. Il Galaxy A23 avrà una porta USB di tipo C, un jack per le cuffie e uno scanner di impronte digitali sul lato.

Samsung ha rivelato i suoi piani per la serie Galaxy S22. Stiamo parlando di realizzare componenti per 30 milioni di cellulari. Si tratta di un aumento del 20% rispetto alla gamma Galaxy S21, indicando che Samsung prevede che i nuovi dispositivi venderanno leggermente meglio.

Allo stesso tempo, secondo la fonte, la quantità di componenti non è equivalente al numero di smartphone prodotti. Cioè, Samsung non rilascerà necessariamente 30 milioni di dispositivi.