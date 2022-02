Covid: addio alle mascherine ma il Green Pass fino al prossimo inverno

Lo scorso 11 febbraio ha segnato un giorno molto importante, almeno per il momento, per tutti i cittadini italiani. Il Covid infatti, pur essendo ancora presente sul territorio, non vedrà più gli italiani indossare le mascherine all’aperto.

Il tutto indipendentemente dal colore delle zone e delle regioni, per cui la regola sembra ormai ben chiara per tutti. Nel frattempo però le persone si chiedono come andrà a finire con tutte le altre restrizioni, le quali potrebbero essere allentate prossimamente.

Covid: il Green pass potrebbe essere esteso fino al prossimo inverno, ecco le parole dei vertici

In molti si aspettavano anche alcuni provvedimenti riguardanti l’utilizzo del green pass, il quale però molto probabilmente sarà esteso. Il periodo di tempo infatti verrà prolungato, proprio per tenere tutti sull’attenti. Chiaramente in base agli sviluppi ci saranno continui aggiornamenti che potrebbero comportare anche un cambiamento in corso d’opera. Nel frattempo la linea da seguire sembra molto chiara:

Queste le parole da parte del ministro della Salute Walter Ricciardi che è intervenuto a Zona Bianca:

“È opportuno tenere il Green pass ancora per un periodo di tempo prolungato, almeno fino al prossimo inverno“.

Questo e poi le parole da parte di Roberto Speranza:

“Sicuramente la situazione è in enorme miglioramento e continuerà ad andare bene. Avremo una buona primavera e un’ottima estate, ma dobbiamo capire che il virus c’è ancora. Non dobbiamo commettere gli stessi errori del passato. È chiaro che possiamo fare praticamente tutto, ma in condizioni di sicurezza. Vaccinazione e Green pass sono i nostri strumenti per questo”.