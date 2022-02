La serie MacBook di Apple indirizzata a professionisti e semplici utenti enthusiast potrebbe accedere ad un componente molto apprezzato. Si parla della possibilità di ottenere il FaceID.

Nessuna indiscrezione circa la possibilità di poter contare su una simile implementazione. Molto apprezzata nell’emisfero mobile della sicurezza potrebbe verosimilmente giungere anche sui notebook della compagnia di Cupertino. Anche Mark Gurman di Bloomberg crede in tale opzione. Non esiste la piattaforma hardware e pertanto non si potrà andare di semplice aggiornamento. Ecco cosa sappiamo.

MacBook con FaceID: forse c’è una possibilità

Già lo scoros luglio il giornalista aveva ipoteizzato il sopraggiungere della tecnologia FaceID per MacBook nel giro di qualche anno. Debuttata con iPhone X nel lontano 2017 resta di fatto una chimera per i detentori dei laptop made by Apple.

“Il Face ID era previsto per arrivare già nel primo iMac con processore M1. Naturalmente, l’iMac è il Mac più spesso dato che ha il display integrato mentre i laptop di Apple hanno schermi abbastanza sottili.

Ad oggi, la tecnologia per incorporare il FaceID nei sottili display dei MacBook non esiste. Quindi, se Face ID arriverà sul Mac, penso che lo farà prima su un iMac o su un monitor esterno. Apple ha sicuramente lavorato su questo, ma il tempo dirà se verrà implementato o meno”.

Rispetto alla controparte mobile, l’hardware dei Mac subisce di limitazioni tecniche specifiche contestualizzate. Si pensi, ad esempio, all’autenticazione per gli acquisti che richiederebbe comunque la pressione di un tasto fisico o del Touch ID.

Ancora niente di ufficiale ma è sicuro che l’implementazione risulterebbe senz’altro comoda per tutti. Voi che ne pensate? Spazio ai commenti.