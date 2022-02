Successivamente, Meta ha ribaltato la dichiarazione. Ha specificato che “non minaccia assolutamente di ritirarsi dall’Europa”. Insomma ha detto tutto e il contrario di tutto, forse una minaccia azzardata che in termini economici non è molto conveniente.

Tuttavia, il contenuto è più sensato delle varie dichiarazioni e la società sottolinea che, proprio come altre aziende, teme che impedire i trasferimenti transatlantici di dati ostacolerebbe le loro attività.

Inoltre, per un’azienda che sta perdendo rapidamente valore delle sue azioni sul mercato, non ha molto senso ritirarsi da una regione che crea entrate significative. Ecco alcuni numeri dell’ultimo trimestre (Q4 2021):

Facebook ha più di 309 milioni di utenti attivi giornalmente in Europa. Sebbene non ci sia alcuna crescita negli ultimi cinque trimestri, rappresenta quasi il 16% della sua base di utenti globale.

Il numero mensile invece di utenti attivi per l’Europa è di 427 milioni, il 14,6% della sua base di utenti totale.

Il fatturato totale della società per la regione è di 8,3 miliardi di dollari, il 24% del totale globale (33,67 miliardi di dollari) dell’ultimo trimestre. Il ricavo medio per utente (ARPU) di Facebook è di $ 19,68.

Questo dimostra chiaramente una cosa: l’Europa è incredibilmente importante per l’azienda in termini economici. E non ha senso abbandonarla, poiché molti dei suoi data center e uffici tecnologici hanno sede anche all’interno dell’UE.

Ma Facebook può fare a meno dell’Europa?

Che la UE rimanga nei libri contabili è sicuramente negli interessi dell’azienda, ma paesi come la Germania e la Francia hanno già affermato che possono fare a meno di Facebook. Lo stesso non vale nella direzione opposta!

Quando la media di utenti attivi giornalieri di Meta è scesa (per la prima volta nella storia), le sue azioni sono crollate e andate in fumo. E di quanto sono caduti i numeri degli utenti? Un misero milione. Tuttavia, l’azienda ha perso oltre 200 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, abbassando il suo valore sotto i 600 miliardi di dollari .

L’unico vantaggio per Meta nel ritirarsi dall’Europa sarebbe il non dover affrontare le stesse cause antitrust degli Stati Uniti, ma il costo monetario di una tale decisione sarebbe astronomico. E non è il genere di cose che Zuck vorrebbe pagare!