Le vendite di automobili probabilmente rimbalzeranno del 7,9% nell’Unione Europea nel 2022, ma rimarranno molto al di sotto del livello del 2019, secondo i dati del settore.

L’Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA) ha affermato che ora prevede che le immatricolazioni di autovetture nell’UE torneranno a crescere quest’anno, crescendo del 7,9% per raggiungere 10,5 milioni di unità. Questo segue 9,7 milioni di unità vendute nel 2021.

Servono più colonnine in Europa

L’ACEA ha basato le sue previsioni sulle aspettative che le forniture di chip per semiconduttori si stabilizzeranno quest’anno, dopo che le carenze hanno gravemente danneggiato il settore.

Mentre l’Unione Europea ha lanciato un piano per raccogliere decine di miliardi di euro per aumentare la produzione di semiconduttori in Europa, l’ACEA ha esortato il blocco a ridurre la sua dipendenza dai fornitori non europei per evitare danni all’industria in futuro.

Dopo un forte calo delle vendite nel 2020 per colpa della pandemia, lo scorso anno i mercati automobilistici degli Stati Uniti e dell’UE sono stati paralizzati dalla carenza di semiconduttori, in particolare quelli prodotti in Asia.

Tuttavia, ha affermato Acea, la quota di veicoli ibridi ed elettrici ricaricabili ha continuato ad aumentare: ora rappresentano un’auto su cinque venduta nell’UE.

Mentre la Commissione Europea ha proposto la fine delle auto a benzina e diesel per il 2035, il Parlamento Europeo e i governi nazionali stanno discutendo gli standard continentali per i punti di ricarica.

L’ACEA ha esortato il parlamento ei governi nazionali a rafforzare la proposta della Commissione europea per garantire la creazione di un’adeguata rete di ricarica.