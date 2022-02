OnePlus ha rilasciato un nuovo teaser in vista del lancio dello smartphone di fascia media Nord CE 2. Il dispositivo sarà presentato ufficialmente la prossima settimana, il 17 febbraio. Lo sviluppatore conferma l’utilizzo della già citata CPU MediaTek Dimensity 900. Questo processore combina otto core di elaborazione con velocità di clock fino a 2,4 GHz, un controller grafico Mali-G68 MC4 e un modem 5G SA/NSA.

Inoltre, è emersa una fotografia dello smartphone in Bahamas Blue. C’è un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per una fotocamera selfie, la cui risoluzione è presumibilmente di 16 mega pixel. Il dispositivo includerà uno schermo FHD+ AMOLED da 6,43 pollici con supporto HDR10+ e vetro protettivo Gorilla Glass 5.

OnePlus Nord CE 2: svelati nuovi dettagli

Secondo le informazioni fornite, la fotocamera principale conterrà un sensore da 64 megapixel e un dispositivo da 8 megapixel con obiettivi grandangolari. Una batteria da 4500 mAh offrirà potenza, con supporto per la ricarica SuperVOOC da 65 watt.

OnePlus ha recentemente presentato il suo smartphone di punta, OnePlus 10 Pro, che, secondo le affermazioni, è il telefono Android più veloce sul mercato. Secondo le valutazioni, l’interfaccia di sistema, le animazioni di sistema e i gesti sono di ottima qualità. Secondo le fonti, il sistema operativo di OnePlus 10 Pro è simile a iOS.

Inoltre, la velocità di ricarica di OnePlus 10 Pro è davvero rapida. Ci vogliono solo 11 minuti per caricare questo dispositivo dallo 0% al 50%. Ci vogliono solo altri 20 minuti per arrivare al 100 percento. In termini di durata della batteria, lo smartphone potrebbe facilmente sopravvivere l’intera giornata. OnePlus 10 Pro include un caricabatterie, cosa insolita nei dispositivi di oggi. I caricabatterie non sono inclusi con Google Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro Max o Galaxy S21 Ultra.

Inoltre, OnePlus 10 Pro è dotato di uno schermo Fluid AMOLED da 6,78 pollici prodotto con tecnologia LTPO di seconda generazione e supporta velocità che vanno da 1 a 120 Hz. Il device è alimentato da un SoC Snapdragon 8 Gen 1.