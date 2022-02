EA e Respawn sono rimasti a bocca chiusa per quanto riguarda una data di uscita precisa del loro battle royale mobile per il momento, ma recenti dichiarazioni sembrano indicare che finalmente arriverà presto.

Apex Legends Mobile, che è stato annunciato nel 2019 con una data di rilascio nel 2020, è ancora scomparso, nonostante in regioni selezionate si tengano beta limitate per poche migliaia di persone. Il gioco è stato molto atteso e dovrebbe essere uno dei migliori battle royale per Android. I fan non vedono l’ora di metterci le mani sopra.

Apex Legends Mobile potrebbe essere rilasciato presto

Il CEO di EA Andrew Wilson ha dichiarato nell’ultimo rapporto sugli utili trimestrali della società che il gioco sarebbe ‘in arrivo’. In precedenza, Apex Legends Mobile verrà lanciato in diversi paesi, tra cui Argentina, Colombia, Messico, Perù, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Australia e Nuova Zelanda. I giocatori in quei paesi possono pre-registrarsi per il lancio graduale oggi visitando l’elenco del gioco sul Google Play Store.

Non si sa quando l’Occidente sarà in grado di mettere le mani su un’ambita beta chiusa per Apex Legends Mobile, proprio come la data di uscita. India e Filippine riceveranno il primo round di closed beta ad aprile e maggio 2021. Poi, a giugno, Respawn ha dichiarato su Twitter che le beta chiuse sarebbero state disponibili ‘in poche settimane’ per Egitto, Libano, Perù e Colombia, ma non è chiaro se si siano verificate o meno, dal momento che non ci sono stati aggiornamenti pubblici.

Puoi comunque pre-registrarti per Apex Legends Mobile su Google Play Store; effettuando la preregistrazione, potresti anche essere invitato a testare il gioco in una closed beta quando si tratta della tua regione.Tieni presente che i dati di una beta chiusa non verranno trasferiti alla versione finale.