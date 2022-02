Twitch, una società di streaming video, ha rivisto la sua politica per vietare l’uso di nomi utente che contengono riferimenti espliciti a sesso o droghe illegali. I nomi utente, secondo un post sul blog sulla piattaforma di proprietà di Amazon, “importano davvero su Twitch” e, data la loro importanza nel sito, Twitch ritiene che i nomi utente “devono essere mantenuti secondo uno standard universale e più elevato rispetto ad altri luoghi in cui le persone si esprimono ,” come le chat room.

Twitch rimuoverà i nomi utente segnalati che contengono “riferimenti ad azioni sessuali, eccitazione, fluidi o genitali”, nonché riferimenti a droghe pesanti, in base alla nuova politica, che entrerà in vigore il 1° marzo. Alcol, sigarette e marijuana, invece, non sono inclusi in questo elenco. Se i nomi utente degli utenti vengono trovati “odiosi, molesti, aggressivi o normalmente emblematici di attività scorrette” oltre la scadenza, l’azienda afferma che verranno sospesi.

Twitch: i cambiamenti avverranno il 1° marzo

Gli individui con nomi utente che contengono riferimenti a droghe o attività sessuali saranno obbligati a reimpostare le proprie password. Twitch afferma di aver sviluppato un meccanismo che consentirà agli utenti di reimpostare i propri nomi utente pur mantenendo la cronologia, i sottotitoli, i follower e i bit dell’account. Una volta modificato il nome utente per soddisfare i requisiti, l’utente potrà continuare a utilizzare il proprio account senza alcuna penalità.

Twitch afferma di aver rimosso numerosi nomi utente offensivi segnalati in base alla sua attuale politica, ma che “la creazione di uno standard più rigoroso è necessario per promuovere una comunità mondiale diversificata e inclusiva su Twitch”, secondo la società.