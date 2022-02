Google Messaggi sta rapidamente diventando popolare su Android. Semplice da usare e ricca di funzioni utili, in alcuni Paesi è persino l’app predefinita. Ecco alcuni suggerimenti e trucchi per usarla al meglio.

Versione web di Google Messaggi

Google Messaggi non è disponibile solo sui telefoni Android. È disponibile su qualsiasi browser anche tramite Messaggi nella versione Web. Basterà aprire l’app sul tuo telefono, cliccare Associazione dispositivo e scansionare il codice QR sullo schermo del PC.

Funzionalità RCS

Uno dei maggiori svantaggi dei messaggi nel formato MMS/SMS è la mancanza della crittografia end-to-end. Le app abilitate al sistema RCS come Google Messaggi hanno questa funzionalità insieme a una serie di opzioni come indicatori di vario tipo e conferme di lettura. L’opzione RCS si può attivare e disattivare in qualsiasi momento ed è visibile grazie ad un lucchetto accanto ai messaggi.

Pianificare i messaggi da inviare in seguito

Google Messaggi consente agli utenti di pianificare i messaggi in qualsiasi momento. Digita il messaggio, tieni premuto e seleziona Invia, scegli data e ora ed il gioco è fatto.

Finestre di Google Messaggi

L’abilitazione della visualizzazione in modalità “Bolle” crea una piccola finestra pop-up quando ricevi un messaggio. Potrai rispondere ad un messaggio spostando le finestre ovunque sullo schermo. Per eliminarle basterà trascinarle fuori dal bordo dello schermo. Per attivare questa modalità ti basterà recarti nelle impostazioni dell’app. Potrai decidere se attivarla solo per alcune conversazioni.

Contrassegnare i messaggi importanti

Tocca e tieni premuto sul messaggio che desideri contrassegnare tra quelli Speciali, dopodiché seleziona il pulsante nella parte superiore dello schermo. Per visualizzare l’insieme dei messaggi salvati tocca il menu in alto a destra dello schermo e seleziona Speciali.

Impostare i promemoria su Google Messaggi

Puoi chiedere a Google Messaggi di ricordarti un determinato messaggio di testo. Basterà tenere premuto sul messaggio e selezionare la voce promemoria. In seguito dovrai solo selezionare data e ora e accanto al messaggio apparirà l’icona di una sveglia, che potrai toccare in qualsiasi momento per apportare delle modifiche.

Condividere la posizione

Puoi condividere la tua posizione in Google Maps, ma c’è una piccola scorciatoia nascosta in Google Messaggi che ti consente di farlo senza cambiare app. Apri la conversazione con la persona con cui vuoi condividere la tua posizione. Clicca sul pulsante in basso a sinistra dello schermo. Scegli Posizione > Invia questa posizione. Seleziona il pulsante di ricerca in alto a destra dello schermo per cercare e inviare una posizione diversa.

Funzione Cerca

Niente più scorrimenti infiniti per trovare un singolo messaggio. Con Google Messaggi potrai consultare la casella di ricerca per filtrare tutti i messaggi contemporaneamente o i risultati per una persona specifica (messaggi speciali, immagini, video, luoghi e collegamenti). Tocca Cerca immagini e video nella parte superiore dello schermo. Inserisci una query in Cerca messaggi. Per cercare per persona o categoria, tocca prima la persona o la categoria in base alla quale desideri cercare.

Fissare in alto le conversazioni

Fissare una conversazione la mantiene in cima all’elenco delle conversazioni, anche quando ricevi nuovi messaggi. Puoi contrassegnare fino a 3 conversazioni. Tuttavia, sarai in grado di fissare i messaggi solo tramite l’app mobile, anche se potrai visualizzare le chat fissate anche con la versione web.