Nuovo volantino Bennet con alcune delle migliori occasioni del periodo, pronte a far risparmiare tutti gli utenti che erano alla ricerca della perfetta soluzione per riuscire a spendere poco, anche nel momento in cui fossero pronti a mettere le mani su prodotti di fascia alta.

I vincoli che legano la campagna promozionale corrente, sono decisamente limitati, poiché comunque tutti i prezzi sono stati attivati indistintamente in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, e non sul sito ufficiale. I prodotti, inoltre, vengono distribuiti con la più classica garanzia legale della durata di 24 mesi, affiancata anche dalla variante no brand, per quanto riguarda la sola categoria di telefonia mobile.

Bennet: tantissime occasioni per ogni utente in Italia

Bennet ha recentemente rilanciato la sfida ai più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, con una campagna promozionale decisamente interessante, condita con prezzi abbordabili su alcuni modelli di fascia media. Il prodotto maggiormente rappresentativo dell’intero volantino, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, questi viene proposto a soli 399 euro. Il prezzo è più che interessante, se considerate comunque che parliamo di un prodotto del 2020, presentante le medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, con la sola differenza legata al processore installato al suo interno.

L’altro modello incluso nel volantino, è il Samsung Galaxy A12, in questo caso parliamo di un dispositivo decisamente più economico, in vendita a 169 euro, e dalle prestazioni complessivamente adeguate. Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale, premete qui.