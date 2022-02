Che splendidi sconti vi attendono da Trony, indipendentemente dal punto vendita su cui si vorrà fare affidamento, e con il quale sarà inoltre possibile godere di un risparmio decisamente superiore alle più rosee aspettative.

Il meccanismo degli sconti fissi già lo avevamo visto ed apprezzato in passato, ma la salsa proposta ultimamente è sicuramente una delle più richieste dal pubblico nazionale. La campagna promozionale parte con il cercare di fornire l’accesso ai migliori prodotti, senza richiedere il pagamento di cifre troppo elevate.

Trony: tantissimi sconti e prezzi da non perdere

Gli sconti fissi di Trony fanno davvero risparmiare tutti gli utenti, portano infatti prezzi sempre più bassi, senza limitare la scelta a specifici modelli attualmente in commercio. Il cliente che vorrà risparmiare sin da subito, non deve fare altro che correre in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello tutti i prodotti che più desidera, indistintamente dalla categoria merceologica o dal prezzo finale di vendita.

Fatto questo potrà recarsi in cassa, avendo la certezza di godere di uno sconto fisso immediato, dipendentemente dal taglio di spesa effettivamente raggiunto. La riduzione, lo ricordiamo, sarà immediata, ovvero lo sconto verrà applicato sul medesimo scontrino, non sarà postumo o verrà attivato in un secondo momento. I tagli da superare sono 300, 600, 1200, 2400 e 4600 euro, per godere di una diminuzione complessiva pari a 30, 60, 100, 2500 e 500 euro. Il volantino, ad ogni modo, lo potete sfogliare nel dettaglio aprendo questo link.