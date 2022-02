Nell’orbita terrestre sono stati recentemente individuati ben due asteroidi gemelli. Anche se è più esatto dire che il nostro “vicino di casa” fosse inizialmente uno solo.

Scoperti per la prima volta nel 2018, i ricercatori che studiano la formazione degli asteroidi PR2 e QR6 vicini alla Terra ritengono che la coppia sia probabilmente la progenie giovanile di un asteroide che si è diviso in due 300 anni fa.

“È molto emozionante trovare una coppia di asteroidi così giovane che si è formata solo circa 300 anni fa”. Gli astronomi hanno identificato più di 200 coppie di rocce spaziali ottenute dalla rottura degli asteroidi negli ultimi milioni di anni. Gli autori dello studio hanno notato che la maggior parte di queste coppie orbita attorno al Sole tra Marte e Giove.

Sebbene l’orbita altamente particolare degli asteroidi PR2 e QR6 li porti quasi del tutto accanto a Saturno, sono considerati oggetti vicini alla Terra a causa della loro distanza fino a 173 milioni di chilometri dal Sole. Oggetti celesti che sono fino a 195 milioni di chilometri distanti dal Sole, sono considerate oggetti vicini alla Terra.

Due asteroidi risalenti a 300 anni fa rilevati nell’orbita terrestre

Solo un milione di chilometri separa i due corpi celesti, una formazione ravvicinata che ha portato i ricercatori a dare un’occhiata già nel 2019. Il team internazionale di ricercatori ha combinato le nuove osservazioni degli asteroidi PR2 e QR6 con i dati storici del Catalina Sky Survey nel 2005. Hanno quindi applicato vari modelli per riavvolgere i percorsi orbitali dei due corpi, concludendo che probabilmente hanno avuto origine da un unico corpo.

Gli asteroidi PR2 e QR6 sono asteroidi di tipo D, agglomerati oscuri di materiale vari. Sono noti per ruotare se stessi al punto da rompersi a causa dell’effetto Yarkovsky–O’Keefe–Radzievskii–Paddack, o YORP, dove la dispersione irregolare della radiazione solare alimenta la rotazione dell’asteroide. I ricercatori hanno scoperto che l’effetto YORP non è sufficiente per spiegare l’orbita della coppia di asteroidi. Suggeriscono invece che il corpo genitore della coppia di asteroidi potrebbe essere simile a una cometa, contenente acqua o ghiacci gassosi che si sono sublimati in gas. Il rilascio di gas ha accelerato la rotazione del corpo fino a quando non si è rotto in due pezzi irregolari.

Capire come una cometa o un corpo simile a una cometa si siano separati per formare i due asteroidi richiederà ulteriori ricerche, come le osservazioni dal nuovo telescopio spaziale James Webb. Anche il nuovo potente telescopio spaziale dovrà aspettare che le condizioni per le osservazioni siano giuste.