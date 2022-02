SAMSUNG ha finalmente svelato i nuovi Galaxy S22 e per la gioia dei Fan della linea Note, la versione Ultra è dotata della S Pen!

La fusione tra la linea Note e la linea S

La S Pen è tornata! Quasi due anni dopo che Samsung ha accantonato la sua popolare gamma di smartphone Galaxy Note, la S Pen fa nuovamente ritorno.

Per la prima volta questo utile accessorio sarà incluso nella gamma di telefoni Samsung Galaxy S. Tutto questo è possibile grazie al lancio del nuovo Galaxy S22 Ultra.

Lo smartphone modello di punta della linea S è stato appena presentato nel consueto evento Galaxy Unpacked. Ricco di novità, con un nuovo design ma la caratteristica principale è la nuova e migliorata S Pen.

Questa stilo digitale è stata nettamente migliorata con una latenza inferiore rispetto a quella presente su Note 20. Samsung ne è entusiasta, e si vanta affermando che sembrerà come scrivere su carta con vero inchiostro.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza, c’è l’intelligenza artificiale che prevede lo spostamento successivo della penna sullo schermo, quindi la linea che si va ad incidere non deve attendere l’input della penna stessa. Questo dovrebbe eliminare qualsiasi lag o ritardo e rendere la scrittura ancora più fluida.

Proprio come i vecchi Galaxy Note, una volta che hai finito di scrivere i tuoi appunti, puoi riporre la S Pen all’interno del corpo del telefono per tenerla al sicuro e ricaricare automaticamente la batteria integrata.

Samsung S22 ultra, caratteristiche da primo della classe

Il Galaxy S22 Ultra ha un enorme schermo AMOLED QHD+ curvo da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Durante i giochi, la frequenza di campionamento del tocco può aumentare a 240 Hz, il che dovrebbe rendere più fluida una sessione di gioco su Call of Duty!

Sul retro troviamo una fotocamera quadrupla, che include nuovi sensori ultra-grandangolari, grandangolari e teleobiettivi.

La fotocamera grandangolare principale è stata aggiornata per includere un enorme sensore da 108 megapixel, che secondo Samsung aiuta la fotocamera dell’Ultra a scattare foto migliori anche in condizioni di scarsa illuminazione. C’è inoltre la possibilità di utilizzare come su S21 lo zoom ottico 10X, e al massimo si arriva col digitale a 100X.

Per gli amanti dei video ora si potrà avere una migliore stabilizzazione dell’immagine e Auto Tracking, che assicura che il soggetto rimanga sempre perfettamente a fuoco.