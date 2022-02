Samsung ha annunciato un nuovo aggiornamento per il fitness che aggiungerà le necessarie capacità di fitness e benessere a Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, due dei migliori smartwatch sul mercato secondo i nostri test.

Gli utenti ora riceveranno una prova di 30 giorni della piattaforma di allenamento Centr guidata da Chris Hemsworth, oltre a migliori informazioni sul sonno. La partnership con Centr è più di una semplice prova di programma; incorpora anche le informazioni sulla composizione corporea del servizio per fornire una migliore conoscenza della salute generale di un utente.

Galaxy Watch 4 si prepara a nuove funzionalità

Gli utenti della gamma Watch 4 dovranno indossare il dispositivo per 5 giorni lavorativi e 2 durante il fine settimana per ottenere informazioni aggiuntive, che includeranno coaching e consigli sugli articoli per aiutare gli utenti a ottenere un sonno più riposante. Per qualche motivo, Samsung assegnerà agli utenti anche un “animale dormiente” per indicare la qualità del sonno.

Un altro miglioramento significativo riguarda l’app fitness, in cui gli utenti potranno creare intervalli per le sessioni di allenamento in bicicletta o ai piedi. È primitivo, ma è una componente fondamentale di una maggiore forma fisica per la quale molte persone avranno precedentemente acquisito un’app separata. Ciò è accompagnato dall’opportunità per i clienti di scegliere tra Google Assistant e Bixby come assistente vocale su Watch 4, che sarà disponibile “nei prossimi mesi”.

Samsung sta ampliando la sua partnership WearOS con Google consentendo ai clienti di YouTube Music di riprodurre musica in streaming tramite Wi-Fi o LTE senza che il telefono sia nelle vicinanze. Tuttavia, dato che la compatibilità di Spotify consente di scaricare tracce per l’utilizzo offline, questo non sembra entusiasmante. Samsung sta anche rivelando una selezione più ampia di quadranti e cinturini per Watch 4 e Watch 4 classic, che saranno entrambi disponibili a fine febbraio.