La Scuderia Ferrari si appresta ad entrare nella nuova era della Formula 1 che avrà inizio con il campionato 2022. Il cambio regolamentare più importante da molti anni a questa parte imporrà la nascita di vetture tutte nuove sia nelle forme che nelle prestazioni.

Chiaramente, ogni team vuole farsi trovare preparato e la Scuderia Ferrari non è da meno considerando la storia che rappresenta. La monoposto che nascerà a Maranello sarà denominata F1-75 e il nome è altamente celebrativo.

Infatti, il richiamo è verso i 75 anni di storia dell’azienda fondata da Enzo Ferrari nel 1947. Tuttavia, sulla vettura c’è ancora il massimo riserbo in attesa della presentazione ufficiale che si terrà il 17 febbraio.

Per mantenere alto l’interesse, il Cavallino Rampante ci ha regalato un piccolo assaggio delle monoposto. Tramite un post su Twitter, è possibile ascoltare il suono prodotto della power unit che spingerà la F1-75.

Scuderia Ferrari ha scelto di farci ascoltare in anteprima il suono prodotto dalla power unit della nuova monoposto di Formula 1

Il cosiddetto fire-up è la prima accensione del sistema di propulsione ed è un evento molto atteso all’interno dei team di Formula 1. Infatti rappresenta la prima volta che le componenti completamente assemblate vengono provate e messe in moto.

La power unit è caratterizzata dalla sigla 066/7 ed è soprannominata “Superfast”. Purtroppo non sappiamo quanta potenza sarà in grado di sprigionare, ma le stime indicano che si potrebbe agevolmente arrivare ai 1.000 cavalli.

Mattia Binotto, Team Principal di Scuderia Ferrari, ha commentato: “Questo è un momento davvero molto speciale, più di quanto non sia accaduto in passato in simili occasioni. La F1-75 è una vettura completamente nuova. Con questa macchina si completa il percorso che abbiamo iniziato insieme un paio di anni fa, lavorando da “squadra”, unita e determinata“

Ricordiamo che la presentazione ufficiale della vettura è prevista per il prossimo 17 febbraio a partire dalle ore 14. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su tutti i canali social dell’azienda.