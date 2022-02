Per il mese di febbraio 2022 sono già stati annunciati e resi disponibili i nuovi giochi inclusi con l’abbonamento al servizio PlayStation Plus. Questi titoli, però, sembrano non aver soddisfatto appieno il gusto degli utenti, risultando un po’ deludenti. Tuttavia, secondo alcuni pronostici, il mese di marzo potrebbe invece riservare delle grandi novità.

PlayStation Plus: il mese di marzo potrebbe riservare grandi novità rispetto a febbraio

Questo mese non è partito proprio bene per gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus. Come già accennato, infatti, Sony ha già rivelato i videogiochi inclusi a febbraio, ma a quanto pare non hanno soddisfatto i gusti degli utenti. I titoli di questo mese sono i videogiochi Planet Coaster per la PS5, UFC 4 e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina, ovvero lo spin-off di Borderlands.

Tuttavia, come segnalato dal sito web Game Rant, il prossimo mese potrebbe invece cambiare le carte in tavola, portando ufficialmente inclusi nella piattaforma dei titoli di rilievo maggiormente apprezzati.

Stando a quanto è emerso, infatti, anche lo scorso anno il mese di febbraio non è stato particolarmente apprezzato dagli utenti abbonati a PlayStation Plus, nonostante fossero comunque inclusi titoli notevoli come Control Ultimate Edition. Ciò nonostante, il mese di marzo 2021 ha poi ribaltato la situazione, offrendo inclusi nel servizio in abbonamento titoli come Final Fantasy VII Remake, Marquette e Remnant from The Ashes. Non dobbiamo inoltre dimenticare che sempre in questo periodo Sony ha lanciato numerose iniziative molto apprezzate, tra cui Play at Home.

Secondo i pronostici, quindi, il mese di marzo 2022 dovrebbe portarci grandi novità e dovrebbe dunque ribaltare la situazione di delusione che sta caratterizzando questo mese. Staremo a vedere.