Soltanto pochi giorni fa sono stati annunciati ufficialmente i nuovi videogiochi resi disponibili a gennaio 2022 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Nonostante questo, nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni dettagli piuttosto interessanti riguardanti i nuovi arrivi previsti per febbraio 2022.

PlayStation Plus: a febbraio potrebbe arrivare un videogioco inedito

Il colosso giapponese Sony ha da poco annunciato i videogiochi offerti in regalo su PS4 e PS5 a tutti gli abbonati a PlayStation Plus per questo mese. Tuttavia, come già accennato, in rete sono già emersi i primi rumors riguardanti gli arrivi per il prossimo mese. Nello specifico, sembra che a febbraio 2022 tutti gli abbonati al servizio potranno usufruire di un videogioco inedito.

Si tratterebbe del titolo Nour: Play With Your Food. Quest’ultimo era stato annunciato quest’estate, ma fino ad ora nn è ancora stato rilasciato su nessuna console. A rivelarlo è stata la nota pagina PlayStation Game Size.

🚨 According To Playstation Database , Nour: Play With Your Food Coming February 1th 2022 🟪 February PS Plus Game ? 🟨 or Maybe it's Just Place-Holder ! 🟧 #PS5 pic.twitter.com/bubnBIiIC0 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 2, 2022

Secondo quest’ultima, nel database di PlayStation Store è comparsa per l’appunto la data di uscita ufficiale del videogioco in questione, prevista quindi per martedì 1 febbraio 2022. Per questo motivo, la pagina ha dunque ipotizzato che il videogioco Nour: Play With Your Food potrebbe debuttare ufficialmente sul PlayStation Store come titolo incluso a febbraio per gli abbonati a PlayStation Plus.

Per il momento non abbiamo però delle conferme ufficiali, dovremo ancora attendere. Nel frattempo, vi ricordiamo che gli utenti interessati avranno tempo soltanto fino al prossimo 13 gennaio 2022 per riscattare un videogioco totalmente gratuito sullo store. Si tratta di Pirate Flight, il quale necessita tuttavia la presenza di un visore PlayStation VR.