Il nuovissimo Nubia Z40 sarà il prossimo flagship del produttore cinese. Il possibile debutto del device è atteso nel corso di questo mese ma, in attesa di informazioni ufficiali, ci dobbiamo affidare alle anticipazioni.

Proprio in queste ore, il Nubia Z40 è stato avvistato sulla piattaforma Geekbench. Il device ha come numero di serie la sigla ZTE NX701J ed ha totalizzato 1228 punti nel test in single-core e 3379 nel test multi-core. La piattaforma utilizzata per il benchmark è Geekbench v5.

Come ci aspettavamo, trattandosi di un device top di gamma, sotto la scocca trova spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. L’architettura octa-core del chipset è basata su quattro core con frequenza operativa a 1.79GHz, tre core che operano a 2.50Ghz e il core più potente può arrivare a 3.00GHz.

C’è molta attesa verso il Nubia Z40, il nuovo flagship del produttore, che potrà contare su soluzioni tecniche all’avanguardia

L’ammontare di memoria RAM a disposizione del device che ha eseguito il test era di 16GB. Inoltre, la piattaforma ha rilevato la presenza di Android 11 come sistema operativo. Per tutte le altre informazioni sulle specifiche tecniche del device, dobbiamo affidarci a precedente indiscrezioni trapelate.

Fino ad ora sappiamo che il Nubia Z40 sarà caratterizzato da un sistema di dissipazione all’avanguardia, dotato di tecnologia di livello aerospaziale. Ci aspettiamo inoltre la presenza di un display AMOLED da 6.67 pollici con refresh rate a 144Hz.

La fotocamera frontale sfrutterà la tecnologia Under Display Camera mentre al posteriore ci saranno quattro ottiche con la principale da 64MP. La batteria sarà da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W. Il debutto ufficiale è previsto per il 17 febbraio al fianco di RedMagic 7, la linea da gaming dell’azienda.