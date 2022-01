Il debutto della famiglia RedMagic 7 avverrà il prossimo mese e la serie di smartphone da gaming sarà più ricca che mani. Infatti, ci aspettiamo la presentazione di varie versioni del device, ognuna dotata di una caratteristica molto particolare.

Secondo le nuove indiscrezione emerse in queste ore, sembra che un modello della famiglia Nubia sarà caratterizzato dalla fotocamera frontale integrata sotto il display. A lanciare la notizia ci ha pensato il noto leaker DigitalChatStation, sempre molto attento e preciso.

Nel report si legge che una delle varianti di RedMagic 7 utilizzerà la tecnologia UDC. Grazie a questa feature, il device diventerebbe il primo smartphone da gaming a vantare questa soluzione per la fotocamera frontale.

Nubia doterà una delle varianti di RedMagic 7 con la tecnologia UDC

In casa Nubia, la tecnologia UDC non è una novità assoluta in quanto il produttore l’ha già utilizzata sul Nubia Z30. Tuttavia, da allora il brand ha lavorato per migliorare ed affinare le funzionalità e rendere le foto sempre più nitide e paragonabili ad una fotocamera tradizionale.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, ci aspettiamo che il RedMagic 7 potrà contare su un display OLED da 6.68 pollici con risoluzione FullHD+ dotato di refresh rate da 165Hz. Il SoC che spingerà il device sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 18GB di RAM.

Per mantenere le temperature sotto controllo durante le fasi di gaming più concitate, lo smartphone avrà una ventola in grado di raggiungere le 20.000 rotazioni per minuto. Il comparto fotografico posteriore sarà triplo con una fotocamera principale da 64MP.

La batteria inoltre supporterà la ricarica super rapida a 165W per ottenere tante ore di gioco con pochi minuti di ricarica. Il device potrà contare sulla presenza di Android 12 come sistema operativo.